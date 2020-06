Achtungserfolg für Deutsche-Bank-Boss Christian Sewing und seine Amerika-Chefin Christiana Riley: Zum zweiten Mal in Folge bestand die US-Tochter des größten deutschen Geldhauses den jährlichen Stresstest der US-Notenbank Fed. "Dies ist eine gute Nachricht und ein wichtiger Schritt nach vorn", schrieben Sewing und Riley in einem Brief an die...

Den vollständigen Artikel lesen ...