Hamburg (ots) - Jeder, der seit vielen Jahren im Immobilien-, Finanz- oder Blockchainsektor tätig ist, könnte in der Person von Josip Heit auf eine der einflussreichen Persönlichkeit der Wirtschaftsbranche gestoßen sein.In Split (Kroatien) geboren, machte sich Heit bereits in jungen Jahren auf, um als Wirtschaftsmanager, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland Fuß zu fassen und erfolgreich zu werden. Dank einer hervorragenden Ausbildung in Deutschland spricht Josip Heit fließend Deutsch, Englisch, Italienisch, Russisch, Rumänisch und Französisch.Heit ist ein Multimillionär und erfahrener Unternehmer, nicht von Geburt - Nein jeder Cent ist hart und selbst verdient. So hat Josip Heit durch Investitionen in verschiedene Sektoren wie Bergbau, Mineralien und Edelmetalle, insbesondere Gold, einen beneidenswerten Reichtum zusammengetragen. Vor nicht allzu langer Zeit ist Heit dazu übergegangen, die massiven Vorteile Blockchain basierten Technologien zu erforschen.Derzeit ist Josip Heit Vorstandsvorsitzender der GSB Gold Standard Banking Corporation AG mit Sitz in Hamburg in Nachbarschaft der erfolgreich internationalen Großreedereien. Die GSB Gold Standard Banking Corporation AG handelt seit 2011 als weltweite Holding mit dem Fokus auf einzigartig, seltene Mineralien und Metalle. Die Gold Standard Banking Corporation AG garantiert mit ihrem weltweit vernetzten Distributionssystem für industrielle Mineralien und Metalle in mehr als 120 Ländern die Belieferung in stets höchster Qualität. Von Hamburg aus agiert die GSB zudem als einer der Weltmarktführer, wenn es um Bergbauindustrie, Raffinerie und weltweiten Handel von eigenen und externen Ressourcen geht.Von Anfang an war es für Josip Heit Missionsaufgabe, verschiedene Wirtschaftsgebiete zu erobern, bevor er sich auf den Weg machte, um Gold in kleinen Stückelungen zum Erfolgsschlüssel für jeden Bürger zu machen. Ob es wirtschaftliche Erfolge in der Hotellerie, der Immobilienbranche, dem Bergbaugeschäft oder nun das Gebiet der Blockchain-Technologie ist, überall hatte Heit mit dem, was er begann, Erfolg - welcher mit großem Willen und einer stetig wirtschaftlicher Weitsicht einherging.Die Blockchain-Technologie, also Blockkette, ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, "Blöcke" genannt, die mittels kryptografischer Verfahren miteinander verkettet sind. Blockchains sind zudem sichere, stets aktuelle Verzeichnisse, in denen sich digitale Transaktionen verlässlich und für die Teilnehmer nachvollziehbar dokumentieren lassen.Man kann also und dies ist ein besonders Anliegen von Josip Heit, in einem reguliert medialen Finanzmarkt, keinen Betrug durchführen und zeigt seinen Geschäftspartnern mittels Transparenz, die heute notwendige Form von Ehrlichkeit, kombiniert mit einem sichtbaren Vertrauen.Heit erklärt hierbei das Thema Blockchain für jeden nachvollziehbar: Wenn man sich heute im Web oder via App Gold in kleinen Stückelungen kaufen, kann man zum Beispiel ein Kreditkartenunternehmen zwischenschalten, das sich jede Transaktion vergüten lässt. Ein Blockchain-basiertes System macht den Zahlprozess allerdings viel sicher und direkt ohne Transaktionskosten zwischen Verkäufer und Käufer. Mit dieser revolutionären Idee werden Josip Heit und die der GSB Gold Standard Banking Corporation AG den Kryptofinanzmarkt in vielen Punkten sicherer machen und zugleich revolutionieren.