Die aktuellen Beteiligungen von hep und TSO wurden von der Dextro-Group im Rating aufgewertet, das Gezeitenkraftwerk von reconcept erhielt eine Nominierung als besonders innovatives Produkt und der ZBI Wohnwert 1 schließt Ende Juni.hep: Platzierung schreitet voran, ein Solarpark in Japan geht ans NetzBereits 87 Prozent des Investitionsvolumens sind bereits eingesammelt: Wer sich für das HEP - Solar Portfolio 1 interessiert, sollte seine Investitionsentscheidung zügig treffen. Die hep-Gruppe vermeldet zudem, dass der Solarpark "Kamigori" in diesen Tagen ans Netz geht - es ist der zweite Netzanschluss im Portfolio. Die Diversifizierung durch sechs Projekte in Japan und den USA war auch ausschlaggebend für das Analysehaus Dextro, die Risikoeinstufung für den AIF von der Risikoklasse 4 auf 3 zu verbessern. Die Mindestanlage beträgt 20.000 Euro, geplant wurde mit einer Laufzeit von rund 21 Jahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...