KÖLN (dpa-AFX) - Die Kölner Mediengruppe DuMont will ihre Boulevardzeitungsmarke "Express" weiter stärken und übernimmt dazu den "Düsseldorf-Express" komplett. Die Zeitung werde voraussichtlich zum 1. Januar 2021 in die bestehende Struktur von DuMont integriert, teilte die Mediengruppe am Freitag mit. DuMont hält bereits die Hälfte an der Zeitung, der zweite Gesellschafter ist die Westdeutsche Zeitung GmbH. Seit 1969 geben sie die Zeitung gemeinsam heraus. Das Bundeskartellamt muss dem Deal den Angaben zufolge noch zustimmen.



DuMont will mit der kompletten Übernahme die Weiterentwicklung und Digitalisierung der beiden regionalen Marken "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Express" (Köln, Düsseldorf, Bonn) unterstreichen.



DuMont hatte im vergangenen Jahr sein Portfolio der Regionalmedien überprüft und sich seit Herbst von insgesamt vier Regionaltiteln getrennt: "Berliner Zeitung", "Berliner Kurier", "Mitteldeutsche Zeitung" und "Hamburger Morgenpost". Die Mediengruppe kündigte dann im April an, einen Millionenbetrag in die verbliebenen beiden journalistischen Marken zu investieren./rin/DP/fba

