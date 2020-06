Wien (www.anleihencheck.de) - Etwas überraschend setzte die MNB QE bisher recht zurückhaltend ein, denn die ungarische Bank hält nicht einmal 1% des gesamten HGB-Bestands, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aufgrund der Pause bei den HGB-Käufen - mittlerweile die vierte Woche in Folge - seien die HGB-Renditen am langen Ende der Kurve im Vorfeld der Zinssitzung im Juni etwas angestiegen; die direkte QE-Unterstützung für langlaufende Renditen sei verschwunden, man habe ja im Mai hauptsächlich langlaufende HUF-Staatsanleihen gekauft. Im Gegensatz dazu hätten die wöchentlichen Liquiditätsoperationen mit Laufzeit bis zu fünf Jahren die entsprechenden HGB-Laufzeiten (auch ohne QE) unterstützt. ...

