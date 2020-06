Nike -2.01% finelabels (FLB1899): Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike trotz entäuschender Quartals-Zahlen von $ 96 auf $ 110 US angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Quartalsergebnis des Sportartikelehestellers sei von unerwartet guten Umsatztrends bestimmt gewesen, schrieb Analystin Alexandra Walvis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beschleunigte Digitalisierung sei zu begrüßen. Credit Suisse hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von $ 114 auf $ 111 US gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten ...

