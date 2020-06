Das Regierungsratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Olli Rehn, sagte in der letzten Stunde, dass die Gefahr einer Deflation wieder aufgetaucht sei. Die politischen Maßnahmen der EZB sind notwendig und verhältnismäßig, fügte Rehn hinzu. In der Zwischenzeit hat die Gemeinschaftswährung in der letzten Stunde etwas an Fahrt gewonnen und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...