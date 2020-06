Berlin (ots) - And the winner is... Zum fünften Mal wurden am 25. Juni 2020 in Berlin die VISION.A Awards im Rahmen der Digitalkonferenz VISION.A powered by APOTHEKE ADHOC und NOVENTI verliehen. Zum Abschluss des vierten Tages der mehrtägigen Livestream-Konferenz wurden Healthcare-Helden für ihre herausragenden innovativen Ideen und Konzepte für den Pharma- und Gesundheitsmarkt gekürt.In sechs Kategorien wurden aus mehr als 60 Bewerbern insgesamt 31 Querdenker von einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Experten der Pharma-, Apotheken und Medienbranche, für die Shortlist ausgewählt. Die Gewinner erhalten neben den Trophäen auch in diesem Jahr Mediabudgets bei APOTHEKE ADHOC im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro.Die feierliche Award-Verleihung war auch in diesem Jahr eines der Highlights von VISION.A, die ganz im Zeichen der künftigen Kommunikation in Pharma und Apotheke steht. Gemeinsam mit APOTHEKE ADHOC-Chefredakteur Alexander Müller führte der Digitalpionier und Journalist Richard Gutjahr als Moderator durch das spannende Livestream-Event. VISION.A-Initiator Thomas Bellartz freute sich über die Award-Premiere im Netz: "Auch in Zeiten von Corona dürfen wir die Kreativen und Innovativen nicht vergessen. Im Gegenteil: Genau sie brauchen wir und wir brauchen sie. Deshalb war es uns wichtig, diese Awardverleihung im Netz durchzuziehen."Alle Nominierten waren während der Verleihung live zugeschaltet und konnten gemeinsam mit ihren Teams mitfiebern, wer es in diesem Jahr auf das Treppchen geschafft hat und sich einen der begehrten Awards sichern konnte. Begleitet wurde die Preisverleihung sowohl von den VISION.A-Juroren, die ihre feierliche Laudatio ebenfalls digital lieferten, als auch von tollen Showacts wie Kabarettist Timo Wopp, den Finalistinnen der vierten "Revoice of Pharmacy"-Staffel sowie Carolina Lopes, die nicht nur singt, sondern auch im Kreationsteam von Gastgeber APOTHEKE ADHOC tätig ist.Die Preisträger der VISION.A Awards 2020 auf einen Blick:Bester Podcast Gesundheitsmarkt- Gold: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG mit "NIE GEHÖRT - Der Podcast, der Dir eine Stimme gibt"- Silber: Berlin Institute of Health (BIH) mit "BIH Podcast: Aus Forschung wird Gesundheit"- Bronze: Visionäre der Gesundheit mit "Visionäre der Gesundheit - Der Podcast" Beste Konzeptumsetzung Kommunikation- Gold: Victor's Group und Initiative "Proud to care" mit "PROUD TO CARE"- Silber: Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH und Torben, Lucie und die gelbe Gefahr GmbH mit dem Rebrush der Marke Sanostol für Social Media- Bronze: Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG - "RentnerBravo - Die Retro-Kampagne der Apotheken Umschau" Beste Kampagne crossmedial- Gold: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. mit "zeitfürdeinherz"- Silber: L'ORÉAL Deutschland GmbH mit "L'ORÉAL & Google Affiliate Location Extension"- Bronze: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH und Mindshare Deutschland GmbH mit einem Pilotprojekt zur digitalen Stärkung der stationären Apotheke durch eine crossmediale, lokale Kampagne mit Bestell- und Lieferfunktion Beste Innovation am Gesundheitsmarkt- Gold: VisionHealth GmbH mit "Gesundheits-App Kata®: Die digitale Revolution bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen"- Silber: Mindable Health UG mit "Mindable - Digitale Therapie für Panik und Agoraphobie"- Bronze: deepc GmbH mit "deepc - AI Brain Imaging Solution" Bemerkenswert nachhaltig- NOVENTI Health SE mit "ZEICHEN SETZEN! - Initiative klimaneutrale Apotheken Deutschlands" NOVENTI eHealth Award- MyLetics GmbH mit "Nola - Soforthilfe bei orthopädischen Beschwerden" Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCAnnabell MeyerWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 529E- Mail: annabell.meyer@el-pato.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/4635139