Bayreuth (ots) - Überzeugende 360-Grad-Kommunikation von mediKampagne zu medi vision mit German Brand Award 2020 ausgezeichnetDer medizinische Hilfsmittelhersteller medi erhielt für seine herausragende Markenarbeit erneut den German Brand Award. medi wurde für die 360-Grad-Kampagne zum digitalen Tool medi vision in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - Integrated Campaign" ausgezeichnet. Es ist seit 2016 bereits der sechste German Brand Award für das Bayreuther Familienunternehmen.Jede Neuheit braucht eine kreative Kampagne. Der medizinische Hilfsmittelhersteller medi kombiniert mit medi vision beides: eine innovative Scan-Technologie und eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie. medi vision, die Neuheit bei medi für digitales Maßnehmen, gewann dieses Jahr bereits den German Innovation Award in der Kategorie Excellence in Business to Business - Information Technologies | Industry Specific and Service Softwares. Jetzt wurde medi von der Jury des German Brand Institute ebenfalls für seine ideenreiche Kampagne dazu mit dem German Brand Award ausgezeichnet.Smarte Kampagne für smartes ToolDie Jury zeichnete medi für die herausragende Kampagne des digitalen Tools medi vision aus: Eine 360-Grad-Kommunikation, die durch attraktive Inhalte in Text- und (Bewegt-)Bild mit zielgruppenspezifischen PR- und Marketingaktivitäten überzeugt. Ein weiterer Clou der ganzheitlichen Kampagne: ein neues Schulungskonzept für den Fachhandel inklusive Trainingsvideos und Motivationsaktionen. Zudem machen ansprechende Deko-Elemente, wie eine Erlebnis-Box, im Sanitätshaus auf die neue, digitale Form des Maßnehmens bei Kompressionsstrümpfen von medi aufmerksam."Wir arbeiten kontinuierlich an neuen Wegen, um die Marke medi für unsere Zielgruppen erlebbar zu machen. Neben einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne, in der die Vorteile des berührungslosen, digitalen Tools herausgestellt werden, steht die Unterstützung des Fachhandels für uns im Fokus. Für medi vision haben wir deshalb ein komplett neues Schulungssystem mit ansprechenden Erklärvideos im Comic-Style entwickelt. Uns liegt viel an ganzheitlichen Lösungen für unsere Kunden. Dazu verbinden wir unsere Hightech-Produkte und unsere Therapiekonzepte mit einer integrierten Kommunikation", so Christoph Schmitz, Leitung Global Marketing Medical & Innovation Lab.Optimale Rundstrick-Versorgung in weniger als fünf MinutenMit medi vision bringt medi erstmals ein berührungsloses und mobiles digitales Tool zum Maßnehmen auf den Markt. Das Tool ermöglicht es in weniger als fünf Minuten, den kompletten Prozess vom Maßnehmen über die Auswahl bis zur Bestellung der perfekten Rundstrick-Versorgung, abzubilden. medi vision kombiniert in einem Tablet eine spezielle Software mit einer 3D-Kamera. Die digital erfassten Maße laufen automatisch in den Online-Bestellvorgang und ersetzen das Ausfüllen des Maßblocks per Hand.Die Vorteile von medi visionGerade in Zeiten von Corona besonders vorteilhaft: Der Scan erfolgt berührungslos mit dem nötigen Abstand, ist mobil und präzise. medi vision unterstützt mit smarter Scan-Technologie und einfacher Handhabung das Fachpersonal und spart dabei Zeit. Der besondere Service: Für Patienten, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, kommt medi vision bei Versorgungen in Klinik- und Pflegeeinrichtungen sowie im häuslichen Bereich einfach und mobil überall zum Einsatz. Demo-Videos für den Fachhandel sowie weiterführende Informationen zu medi vision sind übersichtlich dargestellt unter www.medi.biz/vision-kunde (http://www.medi.biz/vision-kunde)(medi vision ist eine eingetragene Marke der medi GmbH & Co. KG)Zum German Brand Award 2020Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute. Das Institut wurde durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet, um Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Es versteht sich als Impulsgeber der deutschen Markenwirtschaft, der die wichtigsten Markenmacher zusammenbringt und Markendialoge anregt. Mit dem German Brand Award vergibt das Institut einen der wichtigsten deutschen Markenpreise.Weitere Informationen:www.medi.biz/gba (http://www.medi.biz/gba)www.medi.de/newsroom (http://www.medi.de/newsroom)www.medi.biz/medi-vision (http://www.medi.biz/medi-vision)www.medi.biz/vision-kunde (http://www.medi.biz/vision-kunde) (mit Demo-Videos)www.medi.de/fachhandel (http://www.medi.de/fachhandel)medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit rund 3.000 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen. Darüber hinaus fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkte mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute liefert medi mit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de (http://www.medi.de), www.item-m6.com (http://www.item-m6.com), www.cepsports.com (http://www.cepsports.com)Pressekontakt:medi GmbH & Co. Original-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/4635185