FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.06.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 200 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 659 (646) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1090 (1065) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RELX PRICE TARGET TO 2080 (2100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SAFESTORE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 750 PENCE - BERENBERG RAISES CARETECH PRICE TARGET TO 550 (430) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS TARGET TO 520 (420) P - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 100 (85) PENCE - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 645 (659) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3444 (3800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 226 (331) PENCE - JEFFERIES CUTS MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 1500 (1550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 3003 (3245) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 675 (697) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 154 (146) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 430 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS IWG PRICE TARGET TO 335 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ST. MODWEN PROPERTIES TARGET TO 475 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BUNZL TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 2350 (2000) PENCE - JPMORGAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1550 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8000 (7300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 560(430)P - JPMORGAN RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 650 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 490 (500) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES UNITE GROUP TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER TARGET TO 490 (440) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'



