Die Kursentwicklung des USD/JPY wird in den nächsten Wochen voraussichtlich zwischen 106,40 und 107,80 liegen, so die Einschätzung der UOB Group FX-Strategen. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Während unsere Erwartung, dass der USD gestern an Stärke gewinnen würde, richtig war, waren wir der Ansicht, dass die '107,40 wahrscheinlich außer Reichweite' ...

Den vollständigen Artikel lesen ...