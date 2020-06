Die Insidertransaktionen während des Corona-Crashs haben sich gelohnt. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht - und die Insider greifen weiter zu.War es riskant? War es mutig? War es einfach nur konsequent? Am Ende ist es egal, warum die Insider im Corona-Crash bei eigenen Aktien zugegriffen haben. Was zählt, ist der Erfolg! Und der hat sich bei einigen Nebenwerten, die vom AKTIONÄR in den Ausgaben 11/20 und 15/20 vorgestellt wurden, bereits eingestellt: va-Q-tec-Aufsichtsrat Gerald ...

