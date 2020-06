Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Performance IMC ist mit dem Mitbewerber German Capital Management (Gecam) verschmolzen worden, so die Experten von "FONDS professionell".Der Firmensitz der fusionierten Gesellschaft sei Wangen in Bayern, wie der "Mannheimer Morgen" berichte. Die Internetseite von Performance IMC sei nicht mehr aufrufbar, deren Adresse in Mannheim werde nun als zweiter Sitz von Gecam angegeben. Vorstand der Gesellschaft mit einer Erlaubnis gemäß Paragraf 32 Kreditwesengesetz sei Armin Spöttl, der seit Jahresbeginn 2019 neben Gecam auch bereits Performance IMC gelenkt habe. ...

