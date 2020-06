Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 175,68 Prozentpunkten aus dem Handel. Am Montag startete der Euro-Bund-Future mit Kursaufschlägen in den Handel und erreichte am Nachmittag bei 176,36 Prozentpunkten sein bisheriges Wochenhoch. Danach setzte eine Abwärtsbewegung ein, die den Euro-Bund-Future am Mittwochmorgen bis auf ein Niveau von 175,25 Prozentpunkte drückte. Zum Redaktionsschluss am Mittwochmittag konnte sich der Euro-Bund-Future auf 175,64 Prozentpunkte erholen. Dies ...

