10,00 % ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 20-21(AT0000A2GLT0) Anleger erhalten eine fixe Verzinsung in Höhe von 10,00 % p.a.. Es gibt einen zusätzlichen Sicherheitspuffer bei Kursrückgängen der Erste Group Bank AG Aktie. Rückzahlung zu 100,00 % des Nominalbetrags, wenn die Barriere (80%) am Bewertungstag nicht unterschritten wurde. Die Erste Group Bank AG stellt während der Laufzeit An- und Verkaufskurse. Bewertung am 29.06.2020, Fälligkei 30.06.2021. Alle Details zum Produkt

