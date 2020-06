BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Beleidigungen von Personen aus den vom Corona-Shutdown betroffenen Landkreisen scharf verurteilt. "Dass Menschen aus Gütersloh und Warendorf zum Teil beleidigt werden, dass ihre Autos zerkratzt werden, das ist natürlich ein völlig inakzeptables und ein widerwärtiges Verhalten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Gerade in schwierigen Zeiten seien Respekt und Sympathie nötig. Jeder könne sich in der Lage wiederfinden, "in der Nachbarschaft eines Ausbruchsherdes zu leben und dann in Mitleidenschaft gezogen zu werden".

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies war es zuvor vermehrt zur Diskriminierung von Bürgern aus Ostwestfalen gekommen. Seibert erklärte, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei "ständig" über die Entwicklungen in den betroffenen Landkreisen informiert. Die Kanzlerin danke allen, die den notwendigen zeitweiligen Beschränkungen folgten. "Sie alle helfen, eine weitere Ausbreitung des Virus dort zu verhindern."

Mit Blick auf die von mehreren Bundesländern eingeführten Beherberungsverbote für Reisende aus Corona-Risikogebieten erklärte Seibert, die entsprechenden Bestimmungen gingen auf Landesverordnungen zurück. Dies betreffe neben den Landkreisen Gütersloh und Warendorf mitunter auch die Stadt Göttingen. Deswegen werde den betroffenen Menschen der Rat gegeben, "sich testen zu lassen und dann mit einem negativen Testergebnis zu reisen", so Seibert.

