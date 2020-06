++ Die europäischen Aktien notieren zum Start der heutigen Sitzung höher ++ Der DE30 befindet sich in einer Seitwärtsbewegung ++ Laut Lagarde von der EZB "haben wir den Tiefpunkt der Corona-Krise hinter uns gelassen." ++Die europäischen Aktienmärkte versuchen, die gestrigen Gewinne auszuweiten. Die Investoren begrüßten die Tatsache, dass die EZB eine neue Einrichtung einführt, die den Notenbanken außerhalb des Euroraums bis Juni 2021 Euro-Liquidität zur Verfügung stellen wird. In der Zwischenzeit lockerten die US-Regulierungsbehörden die Beschränkungen für Investitionen großer Banken und erlaubten ihnen, in risikoreichere Anlagen wie Risikokapitalfonds zu investieren um den Aufbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...