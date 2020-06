FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im Mittagshandel um 0,09 Prozent auf 176,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,47 Prozent.



Unterstützung erhielten als sicher empfundene Wertpapiere wie Bundesanleihen durch die sich weiter zuspitzende Corona-Lage in den USA. Vor allem im Süden der Vereinigten Staaten werden immer mehr Neuinfektionen gemeldet. Dies erhöht die Gefahr neuer Corona-Beschränkungen, was die Konjunktur schädigen würde.



Die Kursausschläge hielten sich insgesamt in Grenzen. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten kaum. In der Eurozone hat sich das Wachstum der Geldmenge und der Kreditvergabe im Mai beschleunigt. Dies dürfte eine Folge des in der Krise gesteigerten Kreditbedarfs der Wirtschaft und der weiter gelockerten Geldpolitik der EZB sein. In Italien haben sich das Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen etwas von ihren jüngsten Einbrüchen erholt.



In den USA werden am Nachmittag noch Daten zur Einkommens- und Konsumentwicklung veröffentlicht. Auch steht der Verbraucherpreisindex PCE an. An diesem Index orientiert die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik./jsl/bgf/fba

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de