Deutschlands größter Immobilienkonzern hat seinen Worten Taten folgen lassen und einen ersten Schritt in den niederländischen Wohnungsmarkt gewagt. Dazu hat Vonovia eine Beteiligung von 2,6 Prozent am Vesteda Residential Fund erworben. Laut Vorstandsvorsitzendem Rolf Buch ist dies nur der Anfang. Die Vonovia-Aktie steht indes vor einer wichtigen Hürde.Vesteda managt 27.290 Mietwohnungen im Wert von rund 7,8 Milliarden Euro und ist damit das führende Wohnimmobilienportfolio in den Niederlanden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...