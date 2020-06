Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: EZB setzt effektivste, proportionalste Instrumente ein

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde in der Corona-Krise die Instrumente ein, die sie für die wirksamsten und angemessensten hält. Lagarde sagte in einem Interview auf die Frage, ob das Pandemiekaufprogramm PEPP das neue "What ever it takes" sei: "Nennen Sie es 'What ever it takes', nennen Sie es den Einsatz aller Hebel und aller Flexibilität, die wir haben, um auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren - das Mandat ist das gleiche wie 2014, unser Mandat ist Preisstabilität", sagte Lagarde.

EZB: Unternehmenskredite wachsen im Mai erneut stärker

Das Wachstum der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum hat sich im Mai im Zuge der Corona-Pandemie erneut beschleunigt. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte sich die Kreditvergabe mit einer Jahresrate von 7,3 (Mai: 6,6) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite stagnierte bei einer Jahresrate von 3,0 Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 4,2 (3,9) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite aber nur noch um 0,4 (1,3) Prozent.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 200 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 200 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Am Vortag hatte es keine Nachfrage gegeben. Der Tender hat wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,33 Prozent.

Jedes dritte Unternehmen erwartet harten Brexit

Knapp ein Drittel (30 Prozent) der deutschen Unternehmen wappnet sich für einen harten Brexit. Das geht aus einer Erhebung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) mit der Unternehmensberatung Deloitte hervor, für die Ende Mai 248 Unternehmen mit wirtschaftlichen Verbindungen zum Vereinigten Königreich befragt wurden. Sollte es zu dem ungeregelten Austritt kommen, planen 30 Prozent der Betriebe einen Stellenabbau in Deutschland.

US-Regierung will "Obamacare" vom Obersten Gericht kippen lassen

Die US-Regierung will die Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama von der Justiz kippen lassen: Am Donnerstag (Ortszeit) beantragte das Justizministerium beim Obersten Gerichtshof die formale Abschaffung von "Obamacare". Die oppositionellen Demokraten verurteilten den Schritt. "Obamacare" ermöglichte es erstmals Millionen US-Bürgern, eine bezahlbare Krankenversicherung abzuschließen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz +2,4% gg Vorjahr

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +1,7% gg Vorjahr

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz +0,5% gg Vormonat

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: unverändert gg Vormonat

Schweden Mai Erzeugerpreise -0,9% gg Vormonat

Schweden Mai Erzeugerpreise -3,8% gg Vorjahr

