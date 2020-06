Nachdem es am Donnerstag bei Bayer nach den Milliardenvergleichen in den USA zu Gewinnmitnahmen kam, kann sich das Papier zum Wochenschluss stabilisieren. Die Aktie notiert am frühen Nachmittag nahezu unverändert bei 67,87 Euro. Gleich mehrere positive Analystenkommentare konnten den Wert bislang allerdings nicht beflügeln.Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bayer von 85 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem Vergleich mit einem großen Teil der Gyphosat-Kläger habe ...

