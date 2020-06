Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -29,41 Prozent, der DAX bei -8,08 Prozent und der Dow Jones bei -9,79 Prozent. Aufatmen in den USA: Beim FED Stresstest ist keine Bank durchgefallen. Die FED bescheinigte den größten Banken eine ausreichende Widerstandsfähigkeit, um die Corona-Krise zu überstehen. Aber: Gleichzeitig warnte sie davor, dass ein länger anhaltender wirtschaftlicher Abschwung den Instituten Verluste von notleidenden Krediten von hunderten Milliarden US-Dollar bringen könnte und verlangt daher, Dividendenausschüttungen in Grenzen zu halten und im dritten Quartal keine eigenen Aktien zurückzukaufen. Und: Private Anleger waren die grossen Käufer in den letzten Monaten; Institutionelle Anleger ...

