Mainz (ots) -Montag, 29. Juni 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerCorona und Tourismus - In NRW ist die Lage kompliziertFingergelenk-Prothesen - Neue Therapie bei ArthroseClub-Sandwich - Ein Klassiker von Mario KotaskaGast: Detlef Soost, Fitness-Motivator und BuchautorMontag, 29. Juni 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Andrea BallschuhSchwammspinner-Plage in Halle/Saale - Lästiger BesucherExpedition Deutschland: Wiesbaden - Unterwegs im Schiersteiner HafenService: Mogelpackungen - Verbraucher, aufgepasst!Montag, 29. Juni 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagIn Badehose einen Sandberg runter - Achim Winter testet SandskifahrenMontag, 29. Juni 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDaniel Radcliffe im Interview - Neuer Film "Guns Akimbo"Shakira bei Spendengipfel - Benefizkonzert mit vielen StarsMontag, 29. Juni 2020, 19.25 UhrWISOModeration: Markus NiehavesWISO-Tipp: Familienpflegezeit - Angehörige zu Hause betreuenDie eigenen Eltern werden zum Pflegefall. Plötzlich muss man sich umalles kümmern. Es müssen viele Entscheidungen getroffen werden - unddas oftmals auch schnell: Wer kümmert sich um sie? Wie lässt sich diePflege der geliebten Person mit dem Beruf vereinbaren? Und wie wirddas alles finanziert? Eine Möglichkeit zur Vereinbarung von Pflegeund Beruf bietet die sogenannte Familienpflegezeit.3,7 Millionen Pflegebedürftige gibt es in Deutschland, rundDreiviertel davon werden zu Hause gepflegt. Die Familienpflegezeitermöglicht es pflegenden Angehörigen, sich für bis zu zwei Jahreteilweise von der Arbeit freistellen zu lassen. Die perfekte Lösungfür Berufstätige? Leider nicht ganz. Gerade die finanziellenUmstände, die die Familienpflegezeit mit sich bringt, stehen immerwieder in der Kritik.Doch wie finde ich heraus, ob die Familienpflegezeit für meinepersönliche Situation infrage kommt? Was gilt es bei der Beantragungzu beachten? Und wie wird die reduzierte Arbeitszeit finanziellabgefedert? Das und mehr erfahren Sie im WISO-Tipp.Check: Autoinnenreinigung - Je teurer, desto sauberer?Der Traum vom eigenen Pool - Handwerker im TestJustizstillstand - Staubige Akten statt schneller PCs Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4635661