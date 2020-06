Das Netzwerk für erneuerbare Energien hat für die kommenden drei Jahre eine Förderbescheid über 631.800 Euro erhalten. ThEEN will seine Aktivitäten gerade mit Blick auf die Dekarbonisierung des gesamten Energiesektors ausbauen."Der weltweite Umbau der Energiesysteme von fossilen auf erneuerbare Energieträger nimmt immer mehr Fahrt auf und bietet weiterhin enorme wirtschaftliche Wachstumspotenziale in Deutschland und der Welt", erklärte Wolfgang Tiefensee, Wirtschaftsminister von Thüringen. Und sein Bundesland soll möglichst auch davon profitieren. Daher übergab Tiefensee am Freitag einen Förderbescheid ...

