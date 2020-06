26.06.2020 - Die Sieger räumen das Feld - nicht geordnet - aber gestärkt. Die Anleger sind sensibilisierter als vorher für Shortreports. Die Wirkung wird zunehmen. Gut bei realen Aufdeckungen von Miss-Ständen, aber was ist mit den Shortattacken, die im Nachhinein keine Substanz enthielten. Seine Unschuld zu beweisen - Umdrehung des "normalen" Prinzips - wird schwieriger und bestimmt teurer. Externe Prüfungen durch namhafte, also auch teure WP-Gesellschaften, werden wahrscheinlich zwingend für alle angegriffenen Unternehmen. Gute Entwicklung? In Anbetracht der Dreistigkeit und jahrelang durchgezogenen ...

