Kurz sah es am Morgen so aus, als würde der DAX seine gesamten bisherigen Kursgewinne wieder abgeben - dann jedoch legte der deutsche Leitindex wieder den Vorwärtsgang ein. Bis zum Mittag klettert der DAX um 1,1% und ringt mit der Marke von 12.300 Punkten. Damit schließt der DAX voraussichtlich auch zum Wochenschluss oberhalb der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie, die aktuell bei 12.157 Punkten liegt. Wirecard unter zwei Euro Die mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart ist heute Wirecard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...