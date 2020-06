Der S&P 500 stieg im weiteren Verlauf der Sitzung am Donnerstag wieder an. Der Fokus bleibt jedoch auf dem entscheidenden 200-Tage-Durchschnitt von 3024/21. Kommt es hier zu einem Bruch, dann ist mit einem Ausbau der Verluste zu rechnen, so die Credit Suisse. Wichtige Zitate "Der S&P 500 ist am Donnerstag zum Ende der Sitzung wieder gestiegen und er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...