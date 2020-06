Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta018/26.06.2020/15:00) - Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat heute den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der Deutsche Balaton AG gebilligt. Teil der Berichterstattung des Konzerns ist der Konzernlagebericht, der eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 enthält.



Unter Würdigung der kurzfristig absehbaren und mittelfristig zu erwartenden Entwicklung geht der Vorstand nun davon aus, dass sich das IFRS-Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens im Konzern im laufenden Geschäftsjahr im Mittel leicht positiv entwickelt. Die weiterhin hohe und erhebliche Prognoseunsicherheit und Marktvolatilität im Zuge der Corona-Pandemie erfordert dabei eine deutliche Ausweitung der Prognosebandbreite. Insgesamt erwartet der Vorstand der Deutsche Balaton AG für den Deutsche Balaton Konzern eine Veränderung des IFRS-Eigenkapitals von 0 % bis + 15 %.



Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de



ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



