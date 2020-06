FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Annahme des staatlichen Rettungspakets geht bei der Lufthansa der Digital- und Finanzchef Thorsten Dirks von Bord. Der frühere Telekommunikationsmanager war vor drei Jahren zunächst als Chef der Lufthansa-Billigmarke Eurowings in den Vorstand eingetreten. Den erfolgreichen Abschluss der staatlichen Stabilisierungsmaßnahme habe er zum Anlass für seinen Rückzug genommen, erklärte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt.



Der frühere E-Plus- und Telefonica-Deutschland-Chef Dirks hatte Ende 2019 die Führung der Eurowings abgegeben und nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Finanzchef Ulrik Svensson große Teile des Finanzressorts im Lufthansa-Vorstand übernommen. Bis auf Weiteres übernimmt nun der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr das Ressort Digital und Finanzwesen./stw/ceb/DP/nas

