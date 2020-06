FRANKFURT (Dow Jones)--Der niederländische Payment-Konzern Adyen will seinen angeschlagenen deutschen Konkurrenten Wirecard nicht übernehmen. "Wir machen keine Zukäufe", teilte das Unternehmen auf Nachfrage von Finance Forward und Capital.de mit. Der Chef des niederländischen Zahlungsdienstleisters, Pieter van der Does, hatte bereits in der Vergangenheit betont, sein Unternehmen wolle nicht über Fusionen wachsen.

Adyen ist mit einer Börsenbewertung von etwa 40 Milliarden Euro einer der wichtigsten Zahlungsdienstleister der Welt. Auch große Kunden von Wirecard könnten jetzt zur Konkurrenz abwandern, schreiben die Magazine. "Wir sprechen immer mit den Händlern", teilte Adyen mit. Die Wirecard-Krise gebe nun erst recht "Anstoß zu weiteren Gesprächen" mit potenziellen Kunden.

Der DAX-Konzern Wirecard wird von einem Skandal um milliardenschwere Bilanzmanipulationen erschüttert und hat am Donnerstag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen Insolvenzantrag gestellt. Auch für Tochtergesellschaften seien entsprechende Anträge möglich. Am Montag hatte Wirecard einräumen müssen, dass Bankguthaben bei zwei philippinischen Banken in Höhe von mehr als 1,9 Milliarden Euro wahrscheinlich nicht existieren.

Nun spekuliere die Branche, ob Unternehmensteile von Wirecard übernommen werden könnten und wenn ja, von wem, schreiben Finance Forward und Capital.de. Weitere Konkurrenten sind beispielsweise Worldline oder Ingenico.

June 26, 2020 10:48 ET (14:48 GMT)

