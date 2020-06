FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 10. Juli: SAMSTAG, DEN 27. JUNI 2020 SONSTIGE TERMINE EUR: Neuer Spendengipfel für Corona-Impfstoff - Bei und nach einer von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einberufenen internationalen Geberkonferenz am 4. Mai kamen insgesamt rund zehn Milliarden Euro für die gemeinsame Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen und Arzneien gegen Corona zusammen. Doch benötigt werde ein Vielfaches, sagt von der Leyen und organisiert diese zweite Spendenveranstaltung. MONTAG, DEN 29. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Online-Pk mit Bitkom-Pra'sident Achim Berg zu Konjunktur 11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie sowie Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/20 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/20 09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/20 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/20 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/20 (endgültig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/20 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 06/20 16:30 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitute: "Wer bezahlt die Kosten der Coronakrise?". Webinar mit ifo-Präsident Clemens Fuest , Jan-Egbert Sturm (Direktor KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich) und Margit Schratzenstaller (Senior Economist, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung WIFO, Wien) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Eröffnung des Flughafen-Corona-Test Zentrums (FCT) am Frankfurter Flughafen 11:00 DEU: Deutsches Wirtschaftsforum (online) u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann DEU: Treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron DEU: Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat zu weiteren Hilfen in der Corona-Krise + 1100 Bundestag berät abschließend über das zweite Corona-Steuerhilfegesetz (Senkung der Mehrwertsteuer) + 1500 Bundesrat berät über zweites Corona-Steuerhilfegesetz und Nachtragshaushalt DIENSTAG, DEN 30. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 26. Kalenderwoche 08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Knorr-Bremse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Manz, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Deutsche Forfait, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung (online) 15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung 15:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (online) 22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen FIN: Ferratum Oyj, Hauptversammlung FRA: L'Oreal, Hauptversammlung FRA: LVMH, Hauptversammlung NLD: Steinhoff, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/20 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 05/20 01:50 JPN: Industrieproduktion 05/20 (vorläufig) 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Industrie 06/20 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 05/20 08:00 GBR: BIP Q1/20 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugepreise 06/20 09:00 ESP: BIP Q1/20 (endgültig) 10:00 DEU: Pk (online) des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler- Stiftung zur Konjunkturprognose 10:00 POL: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 11:30 DEU: Anleihe / Volumen: 3 Mrd EUR / Laufzeit: 7 Jahre 12:00 PRT: Industrieproduktion 05/20 15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/20 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/20 18:30 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil: Wie teuer darf das Basiskonto sein? 11:00 DEU: Online-Pk "Deutsche Büro- und Wohnungsmarktprognosen 2020" von bulwiengesa, Instone Real Estate und Warburg- HIH Invest 12:00 DEU: Zukunft des Bahnverkehrs in Deutschland - Bund und Branche unterzeichnen "Schienenpakt" u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Bahnchef Richard Lutz, Vertretern von Bahnbranche und Verbänden 12:30 DEU: PK zum Beschluss der Mindestlohnkommission zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns MITTWOCH, DEN 01. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury's, Q1 Trading Statement 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online) DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 06/20 USA: Pkw-Absatz 06/20 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q2/20 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/20 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 10:00 DEU: ifo-Konjunkturprognose, Online-Pressekonferenz mit ifo-Präsident Prof. Clemens Fuest und ifo-Konjunkturchef Prof. Timo Wollmershäuser 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 14:15 USA: ADP Beschäftigung 06/20 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 05/20 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/20 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 10.6.20 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: BGH klärt in zwei Fällen aus Berlin: Ist der Vermieter zu Schönheitsreparaturen verpflichtet? 11:15 DEU: VDA und Messe München stellen ihr Konzept fu?r die Internationale Automobilausstellung IAA 2021 vor DEU: Öffentliche Sitzungen der Bundestagsausschüsse + 0900 Wirtschaftsausschuss zu "Nord Stream 2" + 1700 Finanzausschuss zu steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise + 1800 Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung zu "Globaler Kontext der Corona-Pandemie und SDGs" EUR: Deutschland übernimmt den Ratsvorsitz der Europäischen Union RUS: Volksabstimmung in Russland über größte Verfassungsänderung der Geschichte des Landes, die Kremlchef Wladimir Putin die Macht sichern soll HINWEIS HKG: Feiertag, Börse geschlossen DONNERSTAG, DEN 02. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Grenke, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Foods, Q3 Trading Update 10:00 DEU: Berentzen-Gruppe, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Cenit AG, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: BMW-Chef Oliver Zipse und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eröffnen BMW- Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 06/20 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/20 11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/20 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/20 14:30 USA: Handelsbilanz 05/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/20 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/20 SONSTIGE TERMINE DEU: Branchengespräch Luftfracht 2020 des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV) DEU: Deutschland übernimmt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft + 1630 Gemeinsame Pk von Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (per Videokonferenz) HINWEIS USA: Anleihenmarkt - verkürzter Handel (bis 20.00 h) FREITAG, DEN 03. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN DEU: VDA / VdIK / KBA - Pkw-Neuzulassungen 06/20 10:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun PMI Dienste 06/20 03:45 CHN: Caixin Verarbeitendes Gewerbe Dienste 06/20 09:15 ESP: PMI Dienste 06/20 09:45 ITA: PMI Dienste 06/20 09:50 FRA: PMI Dienste 06/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Dienste 06/20 (endgültig) 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 05/20 10:00 EUR: PMI Dienste 06/20 (endgültig) 10:30 GBR: PMI Dienste 06/20 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen MONTAG, DEN 06. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: CPU Softwarehouse, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/20 09:00 ESP: Industrieproduktion 05/20 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/20 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/20 15:45 USA: PMI Dienste 06/20 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 06/20 DIENSTAG, DEN 07. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 27. Kalenderwoche 10:00 DEU: Takkt, Hauptvesammlung (online) 10:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: Funkwerk, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: bet-at-home.com, Hauptversammlung (online) DNK: Bang & Olufsen, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 05/20 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 05/20 08:45 FRA: Handelsbilanz 05/20 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesarbeitsgericht beschäftigt sich in mehreren Verhandlungen mit der Verjährung und dem Verfall von Urlaub DEU: Pk Welthungerhilfe zum Jahresbericht 2019, u.a. mit Präsidentin Marlehn Thieme MITTWOCH, DEN 08. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Cropenergies, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 AUT: OMV, Q2 Trading Update 10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: secunet Security Networks, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Daimler, Hauptversammlung (online) FRA: Alstom, Hauptversammlung USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Bekanntgabe Kreditzins 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 05/20 07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 06/20 09:00 HUN: Verbraucherpreise 06/20 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) 21:00 USA: Konsumentenkredite 05/20 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pressegespräch Bund der Versicherten zu Solvenzberichten der Lebensversicherer, Hamburg DONNERSTAG, DEN 09. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen (detailliert) 10:00 DEU: Siemens, ao Hauptversammlung zur Abspaltung von Energy (online)( 10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hornbach-Baumarkt, Hauptversammlung (online) 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 05/20 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/20 03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/20 08:00 DEU: Handelsbilanz 05/20 11:00 DEU: ifo Institut Dresden Pk zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland Sommer 2020 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/20 (endgültig) FREITAG, DEN 10. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 06/20 08:45 FRA: Industrieproduktion 05/20 10:00 ITA: Industrieproduktion 05/20 11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/20 12:00 PRT: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig) 14:30 USA: Erzeugerpreise 06/20 EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Malta ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi