FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Online-Pk mit Bitkom-Präsident Achim Berg zu Konjunktur 11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie sowie Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/20 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/20 09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/20 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/20 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/20 (endgültig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/20 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 06/20 16:30 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitute: "Wer bezahlt die Kosten der Coronakrise?". Webinar mit ifo-Präsident Clemens Fuest , Jan-Egbert Sturm (Direktor KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich) und Margit Schratzenstaller (Senior Economist, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung WIFO, Wien) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Eröffnung des Flughafen-Corona-Test Zentrums (FCT) am Frankfurter Flughafen 11:00 DEU: Deutsches Wirtschaftsforum (online) u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann DEU: Treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron DEU: Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat zu weiteren Hilfen in der Corona-Krise + 1100 Bundestag berät abschließend über das zweite Corona-Steuerhilfegesetz (Senkung der Mehrwertsteuer) + 1500 Bundesrat berät über zweites Corona-Steuerhilfegesetz und Nachtragshaushalt ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi