Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag tiefer geschlossen und blickt auf eine insgesamt schwache Börsenwoche zurück. Hatte der Leitindex SMI am Morgen noch freundlich eröffnet, so zogen am Nachmittag deutliche Abgaben der US-Märkte auch die hiesigen Indizes in die Verlustzone. Die Anleger seien weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...