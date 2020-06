Zürich (awp) - Beim Logistikanbieter Interroll kommt es zu einem Wechsel in der Konzernleitung. Per Anfang Juli übernimmt Maurizio Catino die Leitung des Bereichs "Global Sales and Service" von Christoph Reinkemeier, der Interroll verlässt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der studierte Elektrotechniker Catino ...

Den vollständigen Artikel lesen ...