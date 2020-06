Von Suzanne Vranica

NEW YORK (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Unilever will mindestens für dieses Jahr keine Werbung mehr auf Facebook und Twitter schalten. Zur Begründung verwies der Konzern auf Hassreden und spaltende Inhalte auf den Plattformen. Aus diesem Grund werde es dort 2020 keinerlei Werbeschaltungen der Unilever plc mehr geben, möglicherweise auch darüber hinaus.

Unilever, zu dessen zahlreichen Haushaltsmarken Dove-Seife oder Lipton-Tee gehören, reiht sich damit in eine wachsende Anzahl von Unternehmen ein, die Facebook boykottieren.

Aufgrund der aktuellen Polarisierung und der Wahlen, die in den USA anstehen, müsse stärker gegen Hassreden vorgegangen werden, erklärte Luis Di Como, Executive Vice President of Global Media von Unilever, in einem Interview.

Bei Facebook und Twitter war kurzfristig niemand für einen Kommentar zu erreichen.

