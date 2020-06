Die Aktie der deutschen Corona-Impfstoff-Hoffnung BioNTech hat sich in den vergangenen Tagen enorm stark präsentiert. Auch zum Wochenschluss konnte das Papier erneut zulegen. Kurz vor dem Handelsende notiert die Aktie 2,4 Prozent im Plus bei 60,99 Dollar. Damit notiert der Wert nur noch knapp unter dem Zwischenhoch von Ende März dieses Jahres.Seitdem die Mainzer an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forschen, stehen sie im Rampenlicht. Doch nicht nur das. Auch finanziell eröffnen sich neue Möglichkeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...