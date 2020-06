ams hat "im Bestreben nach Transparenz" von sich aus die österreichischen Behörden im Hinblick auf in den Medien publizierten angeblichen Ermittlungen kontaktiert. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) habe gegenüber dem Unternehmen mitgeteilt, dass sich keine Ermittlungen gegen die Gesellschaft richten. Die Behörden haben laut ams weiter mitgeteilt, dass es Ermittlungen wegen möglichen Insiderhandels gegen natürliche oder juristische Personen gibt, die entweder mit ams in Verbindung oder nicht in Verbindung stehen können. Zum Zeitpunkt der Einleitung der Ermittlungen, deren Gegenstand, Verlauf, oder Abschluss wurden keine Angaben gemacht, wie ams mitteilt

