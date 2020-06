Der Crash aufgrund des Coronavirus im Februar und März hat viele Anleger kalt erwischt. Die meisten wichtigen Marktindizes fielen bis zur zweiten Märzhälfte um mehr als 30 %. Und sie haben sich noch nicht vollständig erholt. So liegt der S&P 500 noch immer rund 9 % unter seinem Höchststand vom Februar. In einigen US-Bundesstaaten treten nach wie vor täglich neue Fälle von Coronaviren auf. Und angesichts der anhaltenden Unsicherheit in der Wirtschaft denken einige Anleger möglicherweise, dass ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...