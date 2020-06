Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma (pts001/27.06.2020/10:15) - Ein nachhaltiges Dropshipping-Business aufzubauen, fällt insbesondere Neustartern und Existenzgründern nicht leicht. Nicht nur, dass die richtige Nische für das Warensortiment gefunden werden muss, auch fällt es schwer, der Verlockung zu widerstehen. Überall frohlockt das schnelle Geld. Mit anderen Worten: "Viel zu schnell laufen angehende Unternehmer in die 'Winning Product'-Falle", so Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann. Die Dropshipping-Strategien aus dem Hause Expertiserocks unterscheiden sich daher grundlegend von den kurzfristig orientierten Lösungen am Markt. Im Kern geht es darum, "ein echtes Unternehmen aufzubauen und nicht nur einen Onlineshop", ergänzt Fabian Siegler, Sachverständiger für Dropshipping. Dabei spielen (Marken-)Werte, ein Long-Tail-Sortiment ebenso eine Schlüsselrolle wie die Tatsache, dass vollständig auf China-Lieferanten verzichtet wird. Zudem wissen die wenigsten Dropshipping-Interessierten, dass es rund 2.000 Absatzkanäle allein in Europa gibt. Um die Möglichkeiten klarer zu kommunizieren, wurde das kostenfreie Webinar vollständig aktualisiert. Die nächsten freien Termine können über den folgenden Link online abgerufen werden: https://elite-dropshipping.store/ed4-webinar/ Die Besonderheit des auf EU-Dropshipping fokussierten Unternehmens Expertiserocks ist die hauseigene Software. Diese Branchen-Lösung bildet das Herzstück um eine hochgradige Automatisierung und damit einhergehender Skalierung zu gewährleisten. Einen vollständigen Leistungsumfang können Dropshipping-Interessierte unter dem nachfolgenden Link abrufen: https://elite-dropshipping.store/leistungen/ Zudem steht die Geschäftsführerin für Rückfragen stets persönlich zur Seite. Eine solche Beratung ist nämlich immer dann notwendig, wenn ein bereits etablierter Webshop auf Dropshipping-Basis übernommen werden soll. Hoffmann bietet nämlich zusammen mit ihrem Experten-Team sofort übernahmebereite profitable Dropshipping-Stores. Insofern eignet sich der Einstieg in den wachsenden E-Commerce-Markt sowohl als zweites berufliches Standbein als auch als Voll-Existenz. Insbesondere für Quereinsteiger bietet Expertiserocks ein umfangreiches hauseigenes Ausbildungsprogramm. Jeder Shop-Käufer erhält auf das umfangreiche Schulungsmaterial vollständig kostenfreien Zugriff. Zudem stehen die Experten für persönliche 1:1-Meetings zur Seite - aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie jedoch gegenwärtig ausschließlich virtuell mittels Videokonferenzen und Bildschirm-Übertragungen. Zudem ist Fakt, da sind sich Hoffmann und Siegler sicher: "Dropshipping ist eine unterschätzte Lösung, wenn finanzielle Barrieren überwunden werden müssen." Da der risikobehaftete Wareneinkauf und die damit einhergehende Vorfinanzierung beim Streckengeschäft vollständig entfällt, ist das finanzielle Risiko verhältnismäßig überschaubar. Dennoch ist natürlich Dropshipping mit Arbeit verbunden. Geld verdienen ohne Arbeit ist dann auch mit Dropshipping nicht möglich. (Ende) Aussender: Expertiserocks SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: expertise.rocks/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200627001

