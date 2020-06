ASCHHEIM/MÜNCHEN (IT-Times) - Die Aktie der Wirecard AG verlor auch am gestrigen Freitag weiter an Wert und notiert an der Börse nur noch zum Bilanz-Erinnerungsposten von einem Euro. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. - kurz SdK - ist mit der Arbeit der Hauswirtschaftsprüfer der Wirecard...

Den vollständigen Artikel lesen ...