ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei hat im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in allen 81 Provinzen wegen großangelegter Aufnahmeprüfungen für Universitäten Ausgangsbeschränkungen verhängt. Damit sollten am Samstag zu große Menschenmengen unter anderem in den öffentlichen Verkehrsmitteln verhindert werden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Maßnahme galt demnach zwischen 09.30 Uhr (Ortszeit/08.30 Uhr MESZ) und 15.00 Uhr (14.00 Uhr MESZ) und betraf alle Menschen mit Ausnahme der rund 2,4 Millionen Prüflinge und ihrer Familien.



Auch für Sonntag sollen zwischen 09.30 Uhr und 18.30 Uhr (Ortszeit) Ausgangsbeschränkungen gelten, wie das Innenministerium mitteilte. Bereits vergangene Woche hatte die Türkei einen ähnlichen zeitlich befristeten Lockdown verhängt, damals ging es um Aufnahmeprüfungen für 1,6 Millionen Schüler.



Anadolu veröffentliche Videoaufnahmen von Schülern und Eltern, die am Samstag mit aufgesetzten Gesichtsmasken vor den Toren der Schulen warteten. Die Prüflinge bekamen zudem Handdesinfektionsmittel ausgeteilt. Auch das Sicherheitspersonal trug Masken sowie Handschuhe. Die Begleitpersonen der Schüler durften die Prüfungszentren nicht betreten.



Die Türkei hatte zahlreiche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie erlassen, wie etwa Ausgangssperren und Reisebeschränkungen. Am 1. Juni hatte Ankara zahlreiche Corona-Restriktionen wieder gelockert. So wurden Reisebeschränkungen zwischen Städten aufgehoben; Cafés, Restaurants und Sportanlagen sind unter Auflagen wieder geöffnet. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen stieg daraufhin wieder an. Bisher hat die Türkei mehr als 194 000 Coronavirus-Fälle und 5065 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet./erg/DP/zb

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de