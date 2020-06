In 4.922 Städten und Gemeinden Frankreichs werden am Sonntag die Bürgermeister gewählt. Es sind die Stichwahlen nach der ersten Runde am 15. März. Dazwischen liegt die Corona-Krise, die die eigentlich für den 22. März geplanten Stichwahlen um mehr als drei Monate verschob. Für die Bewegung des Staatspräsidenten Emmanuel Macron "La République en marche" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...