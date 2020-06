Befürchtungen über zunehmende Coronavirus-Neuinfektionen, der Wirecard-Skandal sowie eine nachgebende Wall Street haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende die Stimmung vermiest. Der DAX drehte am Freitagnachmittag ins Minus und schloss 0,73 Prozent tiefer bei 12.089,39 Punkten. Daraus ergab sich ein Wochenverlust von knapp zwei Prozent. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte büßte am Freitag 1,00 Prozent auf 25.620,35 Punkte ein.Der EuroStoxx 50 endete 0,46 Prozent im Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...