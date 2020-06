Wer sich überlegt, Aktien zu kaufen, stößt zu Beginn auf jede Menge Unklarheiten. Immerhin geht es um die Geldanlage - da möchte man auf jeden Fall sichergehen, möglichst wenig falsch zu machen. Zwei häufig gestellte Fragen in Bezug auf den richtigen Zeitpunkt des Aktienkaufs dürften beispielsweise lauten: "Wann soll ich am besten Aktien kaufen?" oder "Wann ist der beste Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen?" In diesem Artikel möchte ich einen kurzen Überblick dazu geben, wann meiner Meinung nach ein ...

