Mit dem Video- und Podcastformat Changerider wollen Etventure-Gründer Philipp Depiereux und t3n den Menschen die Angst vor der Digitalisierung und dem Wandel nehmen. In der aktuellen Folge ist Alexander von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds, zu Gast im Changerider. Wie speziell Startups in der aktuellen Wirtschaftskrise unterstützt werden können, war in den letzten Monaten ein viel diskutiertes Thema von Wirtschaft und Politik. Alexander von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds, hat berufsbedingt eine klare Meinung dazu. Wie Startups diese Krise überstehen und wie sie womöglich gestärkt daraus hervorgehen, darüber spricht er mit Philipp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...