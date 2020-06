Schnell, wie definiert man am besten eine ideale Dividendenaktie? Vielen Investoren wird hier womöglich eine möglichst hohe Ausschüttungsrendite in den Sinn kommen. Idealerweise mit einem hohen Maß an Beständigkeit und einem moderaten Wachstum. Ein Mix, der häufig als ideal angesehen wird. Ganz ehrlich: Solche Aktien können einem helfen, beispielsweise etwas reicher in den Ruhestand zu gehen. Langfristig wird man jedoch womöglich auf andere Dinge setzen müssen, um möglichst erfolgreich zu sein. ...

