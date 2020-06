Der Wettstreit zwischen nativen und hybriden Apps ist fast so alt wie der Glaubenskrieg zwischen iOS und Android selbst. Sucht man jedoch eine smarte Lösung ohne Kompromisse, sind native Apps die nachhaltigere Lösung. Apps haben heutzutage mehr denn je ihren festen Platz in der Gesellschaft: in Zeiten von Corona als Frühwarnsystem, als steter Social-Media-Begleiter oder als Tool zur Steuerung unserer heimischen IoT-Geräte. Aber - App ist nicht gleich App: Der Wettstreit zwischen nativen und hybriden (beziehungsweise Cross-Plattform-)Apps ist fast so alt wie der Glaubenskrieg zwischen iOS und Android selbst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...