Das in Spanien ansässige Eurosemillas S.A., ein global führendes Unternehmen in der Vermarktung von Landwirtschaftsinnovationen, ist eine Partnerschaft in Höhe von 2,25 Millionen USD mit der University of California Riverside (UCR) eingegangen, um eine neue Generation Avocados zu entwickeln, die in neuen Regionen von Spanien und Portugal angebaut werden können....

Den vollständigen Artikel lesen ...