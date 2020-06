Der Himbeeranbau ist mit geschätzten 70 ha Anbaufläche in Schleswig-Holstein eine eher kleine Kultur, bundesweit 1.032 ha meldet das Statistische Bundesamt aktuell. Geschmacklich und in der Verwendungsvielfalt zählt die Himbeere aber zu den ganz Großen. In der Internet-Datenbank der Landwirtschaftskammer "Einkauf beim Erzeuger" sind 21 Direktvermarkter erfasst,...

Den vollständigen Artikel lesen ...