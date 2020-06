BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu EU-Ratspräsidentschaft:



"Die Verhandlungen werden schwierig werden, das weiß Merkel aus ihren langjährigen Erfahrungen aus Brüsseler Gipfelnächten. Jeder der 27 wird seine Interessen bis zum Schluss verteidigen, um zuhause nicht als Verlierer dazustehen. Merkel dürfte als Verhandlerin mit stoischer Beharrlichkeit und der Kunst, wenig Schlaf zu brauchen, solange nach Kompromissen suchen, bis sie gefunden sind. Und mehr kann man von der Ratspräsidentschaft nicht erwarten. Deren Bedeutung ist ohnehin nicht so hoch. Dass die ersten sechs Monate Kroatien die Geschäfte geführt hat, dürfte den meisten Deutschen entgangen sein. Und wenn am 1. Januar 2021 Portugal übernehmen wird, werden noch genügend Fragen ungeklärt sein. Also: Erwartungen dämpfen, denn Europa bleibt das, was wir kennen: ein mühsames Geschäft. Aushandeln, Geben und Nehmen, Kompromisse schließen. Deutschland wird es alleine nicht richten. 27 zu einer Position zu bewegen, wird auch im zweiten Halbjahr 2020 eine zähe Angelegenheit bleiben."/al/DP/jha

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de